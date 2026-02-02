Hyundai отказалась от выкупа своего бывшего завода в Петербурге

Как сообщили в компании, она не воспользовалась правом на обратный выкуп предприятия, срок которого истек в январе 2026 года. Завод был продан в 2024 году всего за 10 тыс. рублей российской группе «АГР» с условием возможности возврата активов в течение двух лет.