Челябинская область стала 27-й в стране по уровню доступности бензина

Рейтинг опубликован «РИА Новости». Его составители подсчитывали, сколько бензина АИ-92 смогут купить жители региона, если им вздумается потратить среднюю месячную зарплату исключительно на горючее. В Челябинской области при сравнительно низкой стоимости АИ-92 (57 рублей 40 копеек, по данным за декабрь 2025 года) не самые высокие зарплаты. Южноуралец способен приобрести в месяц 1201 литр топлива.