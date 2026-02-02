Челябинская область стала 27-й в стране по уровню доступности бензина

Челябинская область заняла 27-е место в рейтинге российских регионов по уровню доступности бензина. При этом бензина АИ-92 в регионе — самый дешевый в стране.
Рейтинг опубликован «РИА Новости». Его составители подсчитывали, сколько бензина АИ-92 смогут купить жители региона, если им вздумается потратить среднюю месячную зарплату исключительно на горючее. В Челябинской области при сравнительно низкой стоимости АИ-92 (57 рублей 40 копеек, по данным за декабрь 2025 года) не самые высокие зарплаты. Южноуралец способен приобрести в месяц 1201 литр топлива.
На первом месте в перечне Москва. Там литр АИ-92 обходится в 61 рубль 43 копейки. Но жителю столицы хватает зарплаты на 2528 литров не самого дешевого горючего.
Дороже всего бензин на Камчатке — 80 рублей 10 копеек. Но житель региона все равно может позволить себе купить больше, чем челябинец — ему хватает на 1601 литр в месяц.