Курс биткойна опустился ниже $75 тысяч

Курс биткойна 2 февраля опустился ниже 75 тысяч американских долларов, чего не наблюдалось с 7 апреля 2025 года, следует из данных торговой площадки Binance.
Согласно сведениям указанной биржи, по состоянию на 06:40 мск стоимость этой криптовалюты снижалась на 5,26 процента и достигала уровня в 74,646 тысячи долларов США.
К 07:15 по московскому времени курс биткойна замедлил падение. Он стал дешевле на 3,83 процента, и за него начали предлагать 75,6 тысячи долларов.
Напомним, 31 января 2026 года курс биткойна упал ниже психологически важной отметки в 80 тысяч долларов.
Также сообщалось, что в марте 2025 года американский президент Дональд Трамп подписал указ о создании в США стратегического резерва биткоинов. Его решили формировать за счет криптовалюты, принадлежащих федеральному правительству Соединённых Штатов, которые были конфискованы в процессе уголовных или гражданских дел.