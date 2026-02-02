Курс биткойна опустился ниже $75 тысяч

Также сообщалось, что в марте 2025 года американский президент Дональд Трамп подписал указ о создании в США стратегического резерва биткоинов. Его решили формировать за счет криптовалюты, принадлежащих федеральному правительству Соединённых Штатов, которые были конфискованы в процессе уголовных или гражданских дел.