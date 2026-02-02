Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курс биткойна опустился ниже $75 тысяч

Стоимость биткойна 2 февраля снизилась до $74,646 тысячи, но после падение курса криптовалюты замедлилось.

Источник: Аргументы и факты

Курс биткойна 2 февраля опустился ниже 75 тысяч американских долларов, чего не наблюдалось с 7 апреля 2025 года, следует из данных торговой площадки Binance.

Согласно сведениям указанной биржи, по состоянию на 06:40 мск стоимость этой криптовалюты снижалась на 5,26 процента и достигала уровня в 74,646 тысячи долларов США.

К 07:15 по московскому времени курс биткойна замедлил падение. Он стал дешевле на 3,83 процента, и за него начали предлагать 75,6 тысячи долларов.

Напомним, 31 января 2026 года курс биткойна упал ниже психологически важной отметки в 80 тысяч долларов.

Также сообщалось, что в марте 2025 года американский президент Дональд Трамп подписал указ о создании в США стратегического резерва биткоинов. Его решили формировать за счет криптовалюты, принадлежащих федеральному правительству Соединённых Штатов, которые были конфискованы в процессе уголовных или гражданских дел.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше