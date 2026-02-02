Омичи из центра города шесть лет борются с кипятком в подвале

Подвал дома на улице Волочаевская, 13 уже шестой год заливает кипятком. Его жители опубликовали жалобу в телеграм-канале «Аварийный Омск».
Омичи рассказывают, что в местном подъезде и подвале всё покрыто плесенью и грибком, ощущается сильная влажность. Они также отмечают, что с потолков капает вода, а фундамент здания и вовсе разрушается.
«Все службы города (УК, ГЖИ, мэр, администрация, правительство, прокуратура, тепловая компания) оповещены официальными письмами, но всё заканчивается только откачкой воды, которая всё равно течёт к нам в подвал», — пишут жильцы.
На сообщение отреагировала «Тепловая компания». Там пообещали провести ремонтные работы до конца текущей недели.
«На участке тепловых сетей к дому по адресу улица Волочаевская, 13 запланировано проведение ремонтных работ на трубопроводе до конца текущей недели включительно. Вернёмся с ответом не позднее 9 февраля», — сказано в ответе.