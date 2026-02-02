Цены, качество продуктов и двойные списания: Комитет по конкуренции разобрал жалобы на Korzinka

В ещё одном случае клиент сообщил, что в Korzinka с него дважды списали деньги за товар, а также взяли оплату за мясной фарш и сыр, которые фактически не были приобретены. Проверка подтвердила, что за кофе действительно была произведена двойная оплата, а сыр покупатель не приобретал. По итогам проверки кассирам дали дополнительные разъяснения по работе с клиентами, покупателю принесли извинения и вернули лишние деньги.