Цены, качество продуктов и двойные списания: Комитет по конкуренции разобрал жалобы на Korzinka

В ведомстве привели несколько примеров проверенных обращений, которые удалось решить в пользу покупателей.
Так, один из клиентов пожаловался на несоответствие цен и действующих скидок в филиале Korzinka Янгихаётского района. В ходе проверки было установлено, что при покупке воды покупателю своевременно и в полном объёме не предоставили информацию о скидке, из-за чего у кассы возникла конфликтная ситуация.
По данному факту сотрудникам Korzinka были даны строгие разъяснения о необходимости учитывать различия цен в зависимости от вида упаковки, объёма и размера продукции, обеспечивать отдельное размещение ценников на акционные товары, осуществлять постоянный контроль, а также давать покупателям полные и понятные ответы на возникающие вопросы.
В другом случае покупатель сообщил о грубом обращении со стороны сотрудника супермаркета. Проверка показала, что работник салатного отдела некорректно взвесил товар, не обеспечив соответствие веса уплаченной сумме, а затем отказался повторно обслужить клиента.
В отношении сотрудника, допустившего нарушение правил торговли, были применены дисциплинарные меры. Кроме того, со всеми продавцами провели профилактическую беседу, чтобы не допускать подобных ситуаций в дальнейшем.
Ещё одна жалоба касалась двукратного списания денежных средств при покупке товаров. Выяснилось, что причиной стала техническая ошибка при сканировании. В соответствии с внутренними правилами торговой точки сотруднику было вынесено предупреждение, со всеми работниками проведены разъяснительные мероприятия, а излишне списанные средства полностью возвращены покупателю.
В ещё одном случае клиент сообщил, что в Korzinka с него дважды списали деньги за товар, а также взяли оплату за мясной фарш и сыр, которые фактически не были приобретены. Проверка подтвердила, что за кофе действительно была произведена двойная оплата, а сыр покупатель не приобретал. По итогам проверки кассирам дали дополнительные разъяснения по работе с клиентами, покупателю принесли извинения и вернули лишние деньги.
Также в Комитет поступило обращение о списании средств за товары, которые не были куплены. В ходе разбирательства выяснилось, что стажёр-кассир допустил ошибку, в результате чего было излишне начислено около 48 тысяч сумов. Руководство торговой точки провело с сотрудником разъяснительную работу, а деньги были возвращены клиенту.
В Комитете по конкуренции добавили, что в течение 2025 года через социальные сети было принято около 1,5 тысячи обращений по различным направлениям, по которым были приняты меры для их положительного разрешения. При этом чиновники не уточнили, касались ли все эти обращения исключительно сети Korzinka или речь идёт об общем показателе по всему розничному рынку.