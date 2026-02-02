В Нацбанке Башкирии рассказали о новых льготных банковских продуктах

Управляющий Национальным банком Башкирии Марат Кашапов разъяснил условия открытия социального вклада и счета. Эти специальные банковские продукты были введены в прошлом году, с 1 июля 2025-го, чтобы помочь людям с небольшими доходами начать откладывать деньги.
Социальный вклад можно открыть на сумму до 50 тысяч рублей. Проценты по нему банк обязан установить самые высокие из тех, что он предлагает по обычным вкладам на срок от одного месяца до одного года.
Что касается социального накопительного счета, то для него нет ограничения по сумме, но процентная ставка зависит от размера сбережений:
— Если на счету не больше 50 тысяч рублей, ставка составит не менее 50% от ключевой ставки Центробанка.
— При большей сумме банк может установить другую ставку, которую обязательно укажет в договоре.
Важное преимущество счета — комиссия не взимается за переводы и платежи в пределах 20 тысяч рублей в месяц. За операции на сумму свыше этого лимита комиссию устанавливает банк. Также к такому счету можно бесплатно привязать карту платежной системы «Мир».
Оформить и вклад, и счет можно только одним способом — дистанционно, через портал Госуслуг. Это позволяет банку сразу проверить, действительно ли клиент имеет право на получение государственных пособий и, соответственно, на эти льготные продукты.
По закону, у одного человека может быть только один социальный вклад и один социальный счет одновременно. Договор с банком заключается на один год. Если через год человек продолжает получать соцпособия, договор автоматически продлевается еще на год.
Пока что такие услуги предоставляют только самые крупные банки, но с 2027 года они станут доступны во всех кредитных организациях.