Экономист Балынин ожидает снижения ключевой ставки до 15−15,5% 13 февраля

«Мы ожидаем инфляцию по итогам января на уровне 2,0% за месяц и 6,4% в годовом выражении. При этом сезонно скорректированная инфляция, на которую ЦБ ориентируется при решениях по ставке, в январе может ускориться примерно до 20% после 2,6% в декабре и 2,2% в ноябре, а средняя за три месяца — до около 8,2%. Дополнительный фактор неопределенности в том, что Росстат опубликует январские данные вечером 13 февраля, в день заседания ЦБ, то есть у регулятора не будет полной картины по месяцу. Это, вместе с риском роста инфляционных ожиданий, жесткостью рынка труда, быстрым ростом зарплат, активным спросом, кредитованием и денежной массой, дает аргументы в пользу максимально осторожного подхода к ставке», — пояснил Васильев.