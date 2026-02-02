Иностранные вывески разрешат во Владивостоке при одном условии

Так, в муниципальный правовой акт № 45-МПА «Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа» планируется добавить подпункт 7.2.6, который устанавливает требования к информации на вывесках.
Согласно проекту, вся информация на вывесках должна размещаться на русском языке как государственном языке Российской Федерации. При этом владельцы вправе дополнительно использовать иностранные языки, при условии, что тексты будут полностью идентичны по содержанию и равнозначны по оформлению (цвет, тип и размер шрифта).
Использование только иностранных языков без русского допускается в случаях указания фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, а также в иных ситуациях, предусмотренных федеральным законодательством, техническими регламентами и правом Евразийского экономического союза.
Обсуждение проекта началось 30 января 2026 года и продлится до 12 февраля 2026 года.
При этом проект МПА опубликовали без пояснительной записки и финансово-экономического обоснования. Не исключено, что изменения в правила благоустройства вносят, чтобы соответствовать федеральному законодательству. Потому что с 1 марта вступает в силу так называемый закон о защите русского языка в публичном пространстве, который ограничивает использование иностранных языков на вывесках.
Отметим, что во Владивостоке значительное количество заведений общепита и магазинов используют латиницу, а также азиатские языки: корейский и китайский.