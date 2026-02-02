Иностранные вывески разрешат во Владивостоке при одном условии

При этом проект МПА опубликовали без пояснительной записки и финансово-экономического обоснования. Не исключено, что изменения в правила благоустройства вносят, чтобы соответствовать федеральному законодательству. Потому что с 1 марта вступает в силу так называемый закон о защите русского языка в публичном пространстве, который ограничивает использование иностранных языков на вывесках.