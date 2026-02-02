Жительница Норильска высудила более 60 тысяч рублей за травму в бассейне

Женщина плыла по своей дорожке и неожиданно столкнулась с другим плывущим человеком. Как пояснила пострадавшая, в момент инцидента инструктора, который должен был следить за порядком, рядом не было. После произошедшего ей потребовались срочная медицинская помощь и длительное лечение.