Жительница Норильска высудила более 60 тысяч рублей за травму в бассейне

В Норильске женщина получила сотрясение мозга во время плавания в бассейне.

Источник: Комсомольская правда

Жительнице Норильска выплатят 62 тысячи рублей за травму в бассейне ООО «Арена-Аквапарк». Обычная тренировка закончилась для посетительницы сотрясением мозга. Подробностями этого случая поделились в Роспотребнадзоре 2 февраля.

Женщина плыла по своей дорожке и неожиданно столкнулась с другим плывущим человеком. Как пояснила пострадавшая, в момент инцидента инструктора, который должен был следить за порядком, рядом не было. После произошедшего ей потребовались срочная медицинская помощь и длительное лечение.

Сначала женщина оставила запись в книге жалоб, но претензии были проигнорированы. Это вынудило ее обратиться за помощью в Роспотребнадзор, а затем в суд.

Судья постановил взыскать с владельца аквапарка компенсацию. В итоговую сумму, 62 тысячи рублей, вошли штраф, возмещение морального вреда и затрат на лечение. Решение суда уже вступило в силу.