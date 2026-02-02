Москва, Чукотка и Ямал — лидеры по доступности бензина в России

Жители Москвы, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов могут купить больше всего бензина на свою среднемесячную зарплату, тогда как наименьшая доступность топлива зафиксирована в Ингушетии и Дагестане. Об этом говорится в исследовании РИА Новости о доступности бензина в российских регионах.
По итогам 2025 года рынок топлива вновь пережил напряженный период: в весенне-летний сезон цены росли на 1−2% в месяц, в ряде регионов возникали перебои с поставками и вводились ограничения на продажу. Причинами стали высокий сезонный спрос, сельхозработы и незапланированные ремонты на крупных НПЗ. Власти ответили мерами стабилизации — продлили запрет на экспорт бензина, ввели мораторий на обнуление демпфера, установили нулевую пошлину на импорт и ужесточили биржевые правила. Это позволило снизить ажиотаж к концу года, однако в целом рост цен на бензин в 2025-м более чем вдвое превысил инфляцию.
Эксперты оценивали доступность топлива не по цене на АЗС, а по соотношению цены бензина к доходам населения. В расчет брали объем бензина АИ-92, который можно приобрести на среднюю «чистую» зарплату (без НДФЛ) за период ноябрь 2024 — октябрь 2025 годов при ценах декабря 2025 года.
Лидеры рейтинга — Москва, Чукотка и ЯНАО: там на зарплату можно купить более 2 тыс. литров АИ-92 в месяц (среднероссийский показатель — 1393 литра). Еще в девяти регионах этот показатель превышает 1,5 тыс. литров, включая Санкт-Петербург, ХМАО-Югру, Московскую и Магаданскую области, Камчатский и Сахалинский края, Якутию.
В 42 субъектах РФ доступность находится в диапазоне от 1 до 1,5 тыс. литров, и число таких регионов за год выросло. Замыкают рейтинг пять регионов Северного Кавказа — низкая доступность там объясняется сочетанием сравнительно высоких цен и невысоких зарплат.
Цены на АИ-92 в декабре 2025 года колебались от 57,4 рубля за литр в Челябинской области до 80,1 рубля в Камчатском крае. Самое дорогое топливо — традиционно на Дальнем Востоке из-за логистики, но высокая зарплата в части этих регионов сглаживает нагрузку для водителей.
