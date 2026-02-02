Москва, Чукотка и Ямал — лидеры по доступности бензина в России

По итогам 2025 года рынок топлива вновь пережил напряженный период: в весенне-летний сезон цены росли на 1−2% в месяц, в ряде регионов возникали перебои с поставками и вводились ограничения на продажу. Причинами стали высокий сезонный спрос, сельхозработы и незапланированные ремонты на крупных НПЗ. Власти ответили мерами стабилизации — продлили запрет на экспорт бензина, ввели мораторий на обнуление демпфера, установили нулевую пошлину на импорт и ужесточили биржевые правила. Это позволило снизить ажиотаж к концу года, однако в целом рост цен на бензин в 2025-м более чем вдвое превысил инфляцию.