В Усть-Донецком районе 61% озимых находятся в «хорошем» состоянии

По результатам обследований, озимые культуры в зависимости от времени посева находятся на разных стадиях развития. Всходы составляют 9,8%, растения с 2−3 листьями — 52,8%, в фазе кущения — 37,4%. Большая часть посевов — 61% — находится в «хорошем» состоянии. Однако, как отмечается в сообщении, для пополнения почвы влагой требуются дополнительные осадки.