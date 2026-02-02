Ричмонд
В Усть-Донецком районе 61% озимых находятся в «хорошем» состоянии

В Усть-Донецком районе засеяли 29,5 тыс. га озимых культур. Агрохимическая служба района совместно с хозяйствами проводит еженедельный мониторинг состояния посадок, этапов роста и обеспеченности растений продуктивной влагой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Источник: Коммерсантъ

По результатам обследований, озимые культуры в зависимости от времени посева находятся на разных стадиях развития. Всходы составляют 9,8%, растения с 2−3 листьями — 52,8%, в фазе кущения — 37,4%. Большая часть посевов — 61% — находится в «хорошем» состоянии. Однако, как отмечается в сообщении, для пополнения почвы влагой требуются дополнительные осадки.

В феврале агрохимическая служба района планирует взять дополнительные пробы для получения аналитических данных по увлажненности почвы. На основе результатов сельхозпроизводителям предоставят рекомендации по видам и количеству вносимых удобрений.