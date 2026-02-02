Доход выше инфляции: на чем можно заработать в 2026 году

Ассоциация российских банков (АРБ) подготовила анализ, согласно которому стоимость золота за 6 лет увеличилась почти вчетверо, а доходность депозитов примерно вдвое превысила инфляцию.
Акции, валюта и недвижимость практически не принесли дохода. В 2026 году тенденции несколько изменятся. Так, драгоценные металлы всегда будут актуальны, особенно в кризисные периоды, как защитный актив и тихая гавань.
Золото продолжит дорожать. Это одна из тенденций, которая сохранится в текущем году. Однако вклады постепенно теряют популярность, ибо ключевая ставка падает и этот инструмент становится менее доходным.
Согласно анализу, цены на недвижимость росли примерно на уровне официальной инфляции. Но реальная доходность для инвестора оказалась ниже из-за высоких издержек. Налоги, комиссии и прочее. Однако это физический актив, поэтому его обесценивание маловероятно.
В целом же эксперты советуют инвесторам разные «пакеты», и лучший выход — это использование всех доступных инструментов. Это золото, банковские вклады и качественные акции российских компаний. Долгосрочная стратегия может обеспечить стабильный доход и защиту капитала от инфляции.