Состояние богатейших россиян с начала года выросло почти на 19,4 млрд долларов

Совокупное состояние самых богатых предпринимателей из России с начала года увеличилось на 19,392 млрд долларов. Это следует из расчетов на основе данных Bloomberg Billionaires Index (BBI), передает РИА Новости.
Лидером рейтинга стал один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, капитал которого вырос на 3,46 млрд долларов, до 29,9 млрд долларов.
Второе место сохраняет бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (27,5 млрд долларов, плюс 1,28 млрд долларов). Тройку лидеров замыкает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (25,6 млрд долларов, плюс 1,93 млрд долларов).
На четвертое место опустился владелец НЛМК Владимир Лисин (24,4 млрд долларов, плюс 677 млн долларов). Пятое место у совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова (24,1 млрд долларов, плюс 1,55 млрд долларов).
Всего в рейтинге BBI представлены 20 россиян, совокупное состояние которых на 2 февраля оценивается в 318,48 млрд долларов.
Напомним, что в декабре 2025 года основатель Tesla Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило сумму в 700 млрд долларов.