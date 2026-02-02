BBI: состояние богатейших бизнесменов из РФ выросло более чем на $19 млрд

20 декабря журнал Forbes написал, что американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов. В январе 2026 года бизнесмен посоветовал людям не копить деньги, поскольку через 10−20 лет, как он считает, концепция сбережений станет неактуальной. Он уточнил, что вскоре может устареть концепция накопления денег на старость через пенсии.