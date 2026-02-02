Ричмонд
BBI: состояние богатейших бизнесменов из РФ выросло более чем на $19 млрд

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов с начала года достигло $318,48 млрд.

Источник: Аргументы и факты

Совокупное состояние богатейших бизнесменов из России с начала января выросло на 19,392 миллиарда долларов США, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Показатель рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых предприниматели имеют доли. По ряду организаций для определения индекса используется соотношение капитализации ценных бумаг к EBITDA или цены акции к её прибыли.

Сейчас в рейтинге BBI представлены 20 российских граждан. Их общее состояние достигло 318,48 миллиарда долларов. Всего индекс учитывает активы 500 богатейших людей мира.

Напомним, в октябре был опубликован доклад компании Altrata, которая выявила, что за год количество долларовых миллиардеров в России и Британии выросло до 128. При этом тройка лидеров — США, Китай и Германия — осталась прежней.

20 декабря журнал Forbes написал, что американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов. В январе 2026 года бизнесмен посоветовал людям не копить деньги, поскольку через 10−20 лет, как он считает, концепция сбережений станет неактуальной. Он уточнил, что вскоре может устареть концепция накопления денег на старость через пенсии.

