Во Владивостоке обсудят проект 36-этажного бизнес-центра у путепровода

Проект прошлого года предусматривал две высотные башни, офисный центр и гостиницу, между которыми планировали разместить торгово-развлекательный блок с термальным комплексом и фитнес-центром. Кроме того, на территории заявляли рекреационную зону и крупную парковку на несколько тысяч машиномест. В постановлении отмечено, что к нынешнему моменту решения по архитектурной части могли скорректировать.