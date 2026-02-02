Во Владивостоке обсудят проект 36-этажного бизнес-центра у путепровода

На пустыре возле Некрасовского путепровода во Владивостоке хотят изменить параметры застройки: девелопер просит разрешить построить многофункциональный комплекс с башней высотой до 36 этажей вместо ранее заложенных 30. Общественные обсуждения такого отклонения от предельных параметров инициировала администрация Владивостока, об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.
Речь идёт о двух участках единой территории пустыря, находящегося рядом с путепроводом. Согласно проекту, на этой площадке уже несколько лет намереваются возвести комплекс из бизнес-центра, гостиницы и водного развлекательного объекта (аквапарка). Ранее в материалах указывали, что здания собираются объединить крытыми переходами.
Проект прошлого года предусматривал две высотные башни, офисный центр и гостиницу, между которыми планировали разместить торгово-развлекательный блок с термальным комплексом и фитнес-центром. Кроме того, на территории заявляли рекреационную зону и крупную парковку на несколько тысяч машиномест. В постановлении отмечено, что к нынешнему моменту решения по архитектурной части могли скорректировать.
Инициатором застройки указано ООО «Бизнес-Групп АГТРК», которым руководит Роман Мисюрин, ранее строивший жилой комплекс «Южный» на улице Нейбута и теннисный корт на Татарской. В 2025 году с одного из участков пустыря вывезли мусор и расчистили площадку под работы. Пока на пустыре не ведут активного строительства.