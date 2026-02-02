Новый водозабор запустят в поселке Углекаменск Приморья в 2026 году

В Партизанском городском округе Приморского края к весне 2026 года планируют ввести в эксплуатацию новый водозабор в поселке Углекаменск. Его запуск призван значительно повысить стабильность подачи холодной воды жителям.
Решение ускорить строительство нового объекта связано с текущими проблемами в системе водоснабжения, которая до сих пор частично находится в частных руках и требует модернизации. Авария на водозаборе «Южный», произошедшая ранее, вновь показала необходимость надежных инженерных решений. После этой ситуации подачу воды оперативно восстановили, но вопрос кардинального улучшения инфраструктуры оставался открытым.
Администрация округа активно работает над приведением всех сетей в порядок с последующей передачей их в муниципальную собственность.