Новый водозабор запустят в поселке Углекаменск Приморья в 2026 году

Решение ускорить строительство нового объекта связано с текущими проблемами в системе водоснабжения, которая до сих пор частично находится в частных руках и требует модернизации. Авария на водозаборе «Южный», произошедшая ранее, вновь показала необходимость надежных инженерных решений. После этой ситуации подачу воды оперативно восстановили, но вопрос кардинального улучшения инфраструктуры оставался открытым.