ЕАБР сказал, что будет с зарплатами белорусов в 2026 году

При этом в зарплатах бюджетников сохраняется опережающий темп роста: 10,5% в декабре 2025-го после 10% в ноябре. В целом за 2025-й зарплаты белорусов в реальном выражении выросли на 9%, в том числе в бюджетных организациях — на 11,3%. Также в банке сказали, что будет в 2026-м с зарплатами в Беларуси.