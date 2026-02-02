Ричмонд
ЕАБР сказал, что будет с зарплатами белорусов в 2026 году

ЕАБР дал прогноз по зарплатам белорусов в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Так, по прогнозам аналитиков ЕАБР в новом году в Беларуси прогнозируется продолжение роста зарплат.

В макрообзоре финучреждения говорится, что реальные зарплаты белорусов выросли на 6,1% в декабре 2025-го (по отношению к декабрю 2024-го). Темп роста сохранился на уровне ноябрьского.

При этом в зарплатах бюджетников сохраняется опережающий темп роста: 10,5% в декабре 2025-го после 10% в ноябре. В целом за 2025-й зарплаты белорусов в реальном выражении выросли на 9%, в том числе в бюджетных организациях — на 11,3%. Также в банке сказали, что будет в 2026-м с зарплатами в Беларуси.

— Ожидаем продолжения повышения заработных плат на фоне принятого решения о повышении базовой ставки оплаты труда на 8,8% с 1 января 2026 года, что поддержит внутренний спрос, — спрогнозировали аналитики.