Маршруты двух автобусов Владивостока изменятся с 3 февраля

С 3 февраля во Владивостоке начнут действовать обновленные схемы движения автобусов № 79 и № 31к. Администрация города пояснила, что это связано с окончанием строительства дороги и организацией новых остановочных пунктов на улице Архангельской.
Маршрут № 79 «Бухта Тихая — ТЦ Изумруд-2».
Прямое направление будет проходить от бухты Тихой через улицы Добровольского, Борисенко, Североморскую, Архангельскую и Сочинскую до Большого Улисса, а далее через Катерную, Окатовую и Надибаидзе к Театру оперы и балета, фуникулеру и конечной остановке у ТЦ «Изумруд-2».
В обратную сторону автобус проследует от «Изумруда-2» через Комарова и Картинную галерею к Театру оперы и балета, затем через Надибаидзе, Олега Кошевого, Бурачка вернется в район Большого Улисса и через Сочинскую, Североморскую и Борисенко обратно к бухте Тихой.
Маршрут № 31к «Луговая (площадь) — Патрокл».
Прямое направление от площади Луговой через Фадеева, Сахалинскую, Борисенко и перинатальный центр выйдет на улицы Североморскую и Архангельскую, затем через Сочинскую и Новороссийскую завершится на Патрокле.
В обратном направлении от Патрокла автобус поедет через Новороссийскую, Сочинскую, Североморскую, Борисенко, Можайскую (с заездом к Морскому кладбищу), после чего проследует по Сахалинской и Фадеева до начальной точки на площади Луговой.