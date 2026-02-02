Ричмонд
Маршруты двух автобусов Владивостока изменятся с 3 февраля

Изменения связаны с завершением дорожных работ и появлением новых остановок на улице Архангельской.

Источник: Комсомольская правда

С 3 февраля во Владивостоке начнут действовать обновленные схемы движения автобусов № 79 и № 31к. Администрация города пояснила, что это связано с окончанием строительства дороги и организацией новых остановочных пунктов на улице Архангельской.

Маршрут № 79 «Бухта Тихая — ТЦ Изумруд-2».

Прямое направление будет проходить от бухты Тихой через улицы Добровольского, Борисенко, Североморскую, Архангельскую и Сочинскую до Большого Улисса, а далее через Катерную, Окатовую и Надибаидзе к Театру оперы и балета, фуникулеру и конечной остановке у ТЦ «Изумруд-2».

В обратную сторону автобус проследует от «Изумруда-2» через Комарова и Картинную галерею к Театру оперы и балета, затем через Надибаидзе, Олега Кошевого, Бурачка вернется в район Большого Улисса и через Сочинскую, Североморскую и Борисенко обратно к бухте Тихой.

Маршрут № 31к «Луговая (площадь) — Патрокл».

Прямое направление от площади Луговой через Фадеева, Сахалинскую, Борисенко и перинатальный центр выйдет на улицы Североморскую и Архангельскую, затем через Сочинскую и Новороссийскую завершится на Патрокле.

В обратном направлении от Патрокла автобус поедет через Новороссийскую, Сочинскую, Североморскую, Борисенко, Можайскую (с заездом к Морскому кладбищу), после чего проследует по Сахалинской и Фадеева до начальной точки на площади Луговой.