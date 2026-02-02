18,5 млн долларов в день: Нацбанк назвал объем продаж валюты из Нацфонда

«Продажи валюты из Национального фонда за январь составили 350 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 6% от общего объема торгов и не более 18,5 млн долларов в день. По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений на выделение трансфертов в республиканский бюджет в феврале Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 350 до 450 млн долларов».Пресс-служба НБК.