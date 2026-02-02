18,5 млн долларов в день: Нацбанк назвал объем продаж валюты из Нацфонда

Из него следует, что по итогам января курс тенге укрепился на 0,9%, до 501,24 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 359 млн долларов до 306 млн долларов. Общий объем торгов составил 5,8 млрд долларов.
«Продажи валюты из Национального фонда за январь составили 350 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 6% от общего объема торгов и не более 18,5 млн долларов в день. По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений на выделение трансфертов в республиканский бюджет в феврале Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 350 до 450 млн долларов».Пресс-служба НБК.
По данным Нацбанка, в рамках операций зеркалирования в январе было стерилизовано 350 млрд тенге. В течение февраля в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 350 млрд тенге.
«При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты».Пресс-служба НБК.
Отмечается, что валютные интервенции в январе Нацбанком не проводились.
«Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 206 млн долларов. В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет более 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов в январе. Покупка валюты в феврале также не запланирована».Пресс-служба НБК.
Как считают в Нацбанке, в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.
«Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», — заключили в пресс-службе монетарного регулятора.