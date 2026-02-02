На сколько выросли цены в новом году в Казахстане

В годовом разрезе инфляция составила 12,2%, что на 0,1 процентный пункт меньше, чем было в конце 2025 года. В среднем продовольственные товары на данный момент стоят на 12,9% дороже, чем год назад, непродовольственные товары — на 11,7%, а платные услуги — на 12%.