На сколько выросли цены в новом году в Казахстане

Согласно данным Бюро национальной статистики, в январе 2026 года в Казахстане цены на товары и услуги выросли в среднем на 1%. Продовольствие за месяц подорожало на 0,8%, непродовольственные товары — на 1,2%, а платные услуги — на 1,1%.
В годовом разрезе инфляция составила 12,2%, что на 0,1 процентный пункт меньше, чем было в конце 2025 года. В среднем продовольственные товары на данный момент стоят на 12,9% дороже, чем год назад, непродовольственные товары — на 11,7%, а платные услуги — на 12%.
Самая высокая месячная инфляция по итогам января зарегистрирована в Западно-Казахстанской области и в Ұлытау — по 1,4% в каждом регионе. Следом идут Алматинская область и Астана — 1,3% и 1,1% соответственно. В Шымкенте цены на товары и услуги выросли на 1%, а в Алматы, Костанайской и Акмолинской областях зафиксирована самая низкая инфляция — 0,8%.
В годовом разрезе цены сильнее всего выросли в Северо-Казахстанской области — на 14,3%. Самый низкий прирост отмечен в области Абай — 11,5%. В Шымкенте годовая инфляция составила 12%, в Астане — 11,9%, а в Алматы — 11,8%.
Таким образом, инфляция в Казахстане в начале 2026 года начала снижаться, но все еще остается двузначной.