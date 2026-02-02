Почему лучше заменить карты Visa и Mastercard, рассказал эксперт

Об этом в беседе с РИА Новости предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснила эксперт, это напрямую связано с истечением срока действия сертификационных документов, подтверждающих соответствие чипов карт современным стандартам безопасности и обеспечивающих шифровку данных при совершении платёжных операций.
В 2022 году банки заявили о планах продолжать обслуживание карт Visa и Mastercard на бессрочной основе после ухода этих международных систем с российского рынка. Однако 1 января 2025 года срок действия сертификатов безопасности по таким картам завершился.
Эти ключевые элементы, подтверждающие, что чип на карте функционирует в соответствии с требованиями безопасности, и что данные на «пластике» надёжно защищены шифрованием. Когда терминал устанавливает связь между картой и банком, он генерирует уникальный код, который проверяется по действующим сертификатам.
После окончания их срока действия, проверить код становится невозможно. В результате, такие карты утрачивают часть своей защиты, что создаёт риски для безопасности данных. Несмотря на то, что по картам с истёкшими сертификатами всё ещё можно проводить расчёты, некоторые POS-терминалы могут отклонять операции.
Главная проблема заключается именно в угрозе безопасности: длительное использование устаревших карт увеличивает вероятность кражи данных и злоупотреблений. В целях предотвращения мошенничества и повышения уровня защиты своих средств россиянам рекомендуется заменить устаревшие пластиковые карты на новые.