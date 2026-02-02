Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему лучше заменить карты Visa и Mastercard, рассказал эксперт

Банковские карты международных платёжных систем Visa и Mastercard стали менее защищёнными от мошеннических посягательств.

Источник: ДЕЙТА

Об этом в беседе с РИА Новости предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснила эксперт, это напрямую связано с истечением срока действия сертификационных документов, подтверждающих соответствие чипов карт современным стандартам безопасности и обеспечивающих шифровку данных при совершении платёжных операций.

В 2022 году банки заявили о планах продолжать обслуживание карт Visa и Mastercard на бессрочной основе после ухода этих международных систем с российского рынка. Однако 1 января 2025 года срок действия сертификатов безопасности по таким картам завершился.

Эти ключевые элементы, подтверждающие, что чип на карте функционирует в соответствии с требованиями безопасности, и что данные на «пластике» надёжно защищены шифрованием. Когда терминал устанавливает связь между картой и банком, он генерирует уникальный код, который проверяется по действующим сертификатам.

После окончания их срока действия, проверить код становится невозможно. В результате, такие карты утрачивают часть своей защиты, что создаёт риски для безопасности данных. Несмотря на то, что по картам с истёкшими сертификатами всё ещё можно проводить расчёты, некоторые POS-терминалы могут отклонять операции.

Главная проблема заключается именно в угрозе безопасности: длительное использование устаревших карт увеличивает вероятность кражи данных и злоупотреблений. В целях предотвращения мошенничества и повышения уровня защиты своих средств россиянам рекомендуется заменить устаревшие пластиковые карты на новые.