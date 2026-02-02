Повышение налогов уменьшило деловую активность в Казахстане

Индекс деловой активности (PMI) от Freedom Holding Corp. в январе опустился ниже критической отметки в 50 пунктов и составил 49,8 (в декабре было 51). Это означает, что отрасль начала сокращаться. Ухудшение экономической ситуации фиксируется уже в седьмой раз за последние восемь месяцев.