Повышение налогов уменьшило деловую активность в Казахстане

Что показывает индекс.
Индекс деловой активности (PMI) от Freedom Holding Corp. в январе опустился ниже критической отметки в 50 пунктов и составил 49,8 (в декабре было 51). Это означает, что отрасль начала сокращаться. Ухудшение экономической ситуации фиксируется уже в седьмой раз за последние восемь месяцев.
Инфляционный удар.
Повышение НДС запустило цепную реакцию роста цен: 44% предприятий заявили о подорожании сырья и ресурсов. Цены реализации (то, почем заводы продают товар) выросли рекордными темпами, побив предыдущий пик февраля 2021 года.
«В январе был зафиксирован резкий рост цен закупаемых ресурсов, что вызвало ответную реакцию у представителей сектора с не менее резким ростом цен реализации — месячный темп прироста составил рекордные 27% при среднем показателе в 3% в периоды роста за последние 7 лет», — комментирует Ерлан Абдикаримов, директор департамента финансового анализа Freedom Finance Global.
Парадоксы рынка.
Ситуация в январе сложилась противоречивая. Новые заказы сокращаются третий месяц подряд, клиенты затягивают с подписанием договоров.
Несмотря на падение производства, заводы продолжают нанимать сотрудников. Темпы найма стали самыми высокими с апреля 2025 года — компании пытаются закрыть старые дыры в штатном расписании.
Хотя неопределенность из-за налогов пугает бизнес, уровень оптимизма вырос до максимума за три месяца — производители все еще надеются на приток клиентов.
Что изменилось в налогах.
С 1 января 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс, который принес бизнесу серьезное ужесточение фискальной нагрузки. Базовая ставка налога на добавленную стоимость была увеличена с 12% до 16%.
Одновременно был снижен порог обязательной регистрации по НДС (до 10 000 МРП или 40 млн тенге), что вынудило большее количество малых и средних предприятий платить этот налог.
В декабре 2025 года деловая активность в обрабатывающей промышленности Казахстана впервые за семь месяцев вышла в зону роста. Индекс PMI (Индекс менеджеров по закупкам) поднялся с ноябрьских 49 до 51 пункта.