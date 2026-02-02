Владелец приносящей миллиарды шымкентской компании построит больницу в Кызылорде

«Аким (Кызылординской. — “Курсив”) области Нурлыбек Налибаев, председатель областного маслихата Мурат Тлеумбетов, заместители акима области и аким города посетили строительные объекты в черте города… Следующим объектом является многопрофильная больница на 300 мест с поликлиникой, рассчитанной на 100 посещений в смену. Генеральный подрядчик “Мелиоратор” реализует проект стоимостью 36 млрд 416 млн тенге», — говорится в опубликованном сообщении.
Многопрофильная больница состоит из 10 блоков: поликлиника, пансионат, конференц-зал, отделения питания, физиотерапии, приема, администрации, реанимации, химио- и радиотерапии, а также операционные. По информации акимата, больницу, отвечающую современным требованиям, планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.
«Мелиоратор» принадлежит Altyn Land и Халие Кудайбергеновой. Единственным владельцем Altyn Land (покупка и продажа многоквартирных и жилых домов (особняков), деятельность по благоустройству территорий, Шымкент) выступает Бегимбет Полатов.
В 2024 году выручка «Мелиоратора» составила 48,98 млрд тенге по сравнению с 51,14 млрд в 2023 году, прибыль — 6,06 млрд тенге после 6,88 млрд тенге в 2023 году. Компания занимает 72-е место в списке крупнейших компаний Казахстана по версии Forbes.