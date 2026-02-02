Владелец приносящей миллиарды шымкентской компании построит больницу в Кызылорде

В 2024 году выручка «Мелиоратора» составила 48,98 млрд тенге по сравнению с 51,14 млрд в 2023 году, прибыль — 6,06 млрд тенге после 6,88 млрд тенге в 2023 году. Компания занимает 72-е место в списке крупнейших компаний Казахстана по версии Forbes.