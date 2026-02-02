Ричмонд
Мэрия Новосибирска требует снести 38 самостроев

В 2025 году на территории города снесли 752 нестационарных объекта.

Источник: НДН.ИНФО

За 2025 и 2026 годы в Новосибирске обнаружили 102 самовольные постройки. Городская администрация подала 38 исков в суд с требованием их снести, сообщает «Прецедент».

В мэрии отметили, что в 2025 году в городе демонтировали 752 нестационарных объекта.

Активизация действий связана с обрушением самовольной постройки на Наумова, 26. Муниципалитет пытался судиться с владельцем, но судебные разбирательства завершились мировым соглашением. Сомнительный объект признали безопасным.

21 января 2026 года здание торгового центра обрушилось, в результате чего погиб многодетный отец, а две женщины получили травмы. Спустя несколько дней владельца ТЦ арестовали.

В мэрии не смогли ответить на вопрос о причинах заключения мирового соглашения. По объекту проводилась судебная экспертиза ФБУ «Сибирский региональный центр судебной экспертизы Министерства Юстиции РФ». Заключение эксперта № 646/9−2 датировано 9 июня 2018 года. Ответственные за мировое решение лица уже не работают в районной администрации.

Татьяна Картавых