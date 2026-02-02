Дольщики Orda Town остались без денег и квартир: заведено уголовное дело

Ранее «Курсив» писал, что дольщики жилого комплекса Orda Town массово обращаются в суды, требуя вернуть деньги, внесенные за квартиры, однако даже после выигранных процессов фактически не могут получить средства — счета застройщика арестованы, а активов у компании нет. Один из покупателей рассказал, что подписал договор бронирования, но позже выяснилось, что у проекта не было разрешения на строительство, а сроки сдачи сорваны. При этом, по словам дольщиков, компания продолжает продажи квартир в новом объекте.