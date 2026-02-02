Ричмонд
Дольщики Orda Town остались без денег и квартир: заведено уголовное дело

По ситуации вокруг жилого комплекса Orda Town в Алматы начато уголовное расследование. После массовых обращений покупателей и судебных исков материалы передали в полицию, где возбудили дело по статье о мошенничестве. В прокуратуре сообщили, что по делу идут следственные действия.

Источник: Курсив

Речь идет о жалобах дольщиков на застройщика жилого комплекса Orda Town — ТОО «Investment Stroy Construction». Пострадавшие заключали договоры бронирования и заранее вносили деньги за будущие квартиры. Однако сроки строительства были сорваны, поэтому покупатели вынуждены через суды требовать возврата средств. Фактически получить деньги они не могут — счета компании арестованы, активов у нее нет.

На запрос «Курсива» в прокуратуре Наурызбайского района Алматы сообщили, что по указанным фактам начато досудебное расследование и материалы переданы в правоохранительные органы.

«По указанным фактам Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные для объективного установления всех обстоятельств дела», — говорится в ответе.

В прокуратуре добавили, что другие сведения досудебного расследования разглашению не подлежат.

Статья 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество» предусматривает штраф до 1 000 МРП (4 325 000 тенге), исправительные или общественные работы, ограничение свободы либо лишение свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества.

Ранее «Курсив» писал, что дольщики жилого комплекса Orda Town массово обращаются в суды, требуя вернуть деньги, внесенные за квартиры, однако даже после выигранных процессов фактически не могут получить средства — счета застройщика арестованы, а активов у компании нет. Один из покупателей рассказал, что подписал договор бронирования, но позже выяснилось, что у проекта не было разрешения на строительство, а сроки сдачи сорваны. При этом, по словам дольщиков, компания продолжает продажи квартир в новом объекте.