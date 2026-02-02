Стала известна еще одна модель BYD для казахстанского рынка

Габариты и класс.
Главное отличие сертифицированного в РК BYD Seal 6 DM-i — размеры. Международная версия модели имеет длину 4830 мм, тогда как в казахстанском ОТТС указаны внушительные 4980 мм.
Колесная база составляет 2900 мм против 2790 мм у глобальной «шестерки». Таким образом, по просторности салона автомобиль конкурирует с седанами Е-класса.
Технические характеристики и мощность.
Судя по документам, под именем Seal 6 в Казахстане будут продавать модель Qin L DM-i, параметры которой совпадают с данными ОТТС. Аналогичный подход бренд уже обкатал в Узбекистане, запустив продажи удлиненного седана осенью 2025-го.
Для нашего рынка предусмотрены следующие версии:
Базовая модификация: атмосферный двигатель 1.5 (110 л.с.) с электромотором; Топовая: турбомотор 1.5T (154 л.с.) с улучшенной динамикой.
Батарея и запас хода.
BYD Seal 6 для Казахстана оснащается аккумуляторами емкостью 17,6 кВт·ч или 30,7 кВт·ч. Это обеспечивает солидный запас хода на чистом электричестве даже в условиях местного климата.
Комфорт и оснащение.
Салон BYD Seal 6 DM-i / byd.com.
В арсенале новинки значатся многорычажная подвеска, панорамная крыша и полный пакет систем безопасности ADAS. В салоне ожидается фирменный поворотный экран мультимедиа диагональю до 15,6 дюйма и отделка премиальными материалами.