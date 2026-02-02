Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна еще одна модель BYD для казахстанского рынка

В Казахстане официально сертифицирована новая модель от китайского автогиганта — BYD Seal 6 DM-i. Хотя название совпадает с международной версией «Seal 6», для нашего рынка готовят гибридный седан с увеличенными габаритами и улучшенными характеристиками. Об этом Курсив Авто стало известно из данных ОТТС, размещенного в базе «Казстандарта».

Источник: Курсив

Габариты и класс.

Главное отличие сертифицированного в РК BYD Seal 6 DM-i — размеры. Международная версия модели имеет длину 4830 мм, тогда как в казахстанском ОТТС указаны внушительные 4980 мм.

Колесная база составляет 2900 мм против 2790 мм у глобальной «шестерки». Таким образом, по просторности салона автомобиль конкурирует с седанами Е-класса.

Технические характеристики и мощность.

Судя по документам, под именем Seal 6 в Казахстане будут продавать модель Qin L DM-i, параметры которой совпадают с данными ОТТС. Аналогичный подход бренд уже обкатал в Узбекистане, запустив продажи удлиненного седана осенью 2025-го.

Для нашего рынка предусмотрены следующие версии:

Базовая модификация: атмосферный двигатель 1.5 (110 л.с.) с электромотором; Топовая: турбомотор 1.5T (154 л.с.) с улучшенной динамикой.

Батарея и запас хода.

BYD Seal 6 для Казахстана оснащается аккумуляторами емкостью 17,6 кВт·ч или 30,7 кВт·ч. Это обеспечивает солидный запас хода на чистом электричестве даже в условиях местного климата.

Комфорт и оснащение.

Салон BYD Seal 6 DM-i / byd.com.

В арсенале новинки значатся многорычажная подвеска, панорамная крыша и полный пакет систем безопасности ADAS. В салоне ожидается фирменный поворотный экран мультимедиа диагональю до 15,6 дюйма и отделка премиальными материалами.