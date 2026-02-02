Стала известна еще одна модель BYD для казахстанского рынка

В Казахстане официально сертифицирована новая модель от китайского автогиганта — BYD Seal 6 DM-i. Хотя название совпадает с международной версией «Seal 6», для нашего рынка готовят гибридный седан с увеличенными габаритами и улучшенными характеристиками. Об этом Курсив Авто стало известно из данных ОТТС, размещенного в базе «Казстандарта».