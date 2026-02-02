666, 655 или 647: каким будет курс евро к тенге в 2026 году

Официальный курс евро в Казахстане 2 февраля 2026 года составляет 597,27 тенге. Год назад, 2 февраля 2025 года, 1 евро стоил 537,57 тенге. Судя по свежим отчетам международных финансовых институтов, в 2026 году евро преодолеет планку в 660 тенге.
EUR/USD: цель — 1.22.
Один из крупнейших финансовых конгломератов мира, Bank of America (BofA), подтвердил свой «бычий» прогноз по единой европейской валюте. Согласно исследовательской записке, опубликованной на Investing, банк ожидает роста пары EUR/USD до уровня 1,22 к концу 2026 года.
Аналитики BofA отмечают несколько важных моментов:
Смена тренда. Основное ослабление доллара США ожидается после первого квартала 2026 года. Катализаторы роста. Снижение процентных ставок в США, стимулирующие меры экономики Китая и изменение фискальной политики Германии. Эффект от этих факторов будет накапливаться постепенно. Действия ЕЦБ. Экономисты банка полагают, что Европейский центральный банк снизит ставку в марте. В ближайшие 18 месяцев сценарий двух снижений ставки выглядит более вероятным, чем ее повышение.
«По сравнению с серединой 2025 года порог для “позитивных экономических сюрпризов” в Европе сейчас ниже, что создает фундамент для укрепления евро против большинства мировых валют», — BofA.
Что говорят алгоритмы?
В отличие от фундаментального анализа банков, автоматизированные платформы строят прогнозы на основе технического анализа, исторических паттернов и искусственного интеллекта. Их оценки на 2026 год разнятся, но сохраняют общий тренд на укрепление евро.
LongForecast (Economy Forecast Agency). Агентство дает наиболее агрессивный прогноз. Их алгоритмы предсказывают рост пары EUR/USD до 1,33 к декабрю 2026 года. CoinCodex (Data & AI predictions). Ожидает стабилизацию курса в районе 1,25−1,27 к концу года. WalletInvestor (Machine Learning). Искусственный интеллект этой платформы более сдержан и прогнозирует коридор 1,18−1,21 доллара за евро.
«Эффект ножниц»: сколько будет стоить евро в Казахстане.
Для казахстанцев ключевым является не столько глобальное соотношение евро к доллару, сколько кросс-курс через тенге. Здесь накладываются два фактора: сила евро на мировом рынке и состояние самого тенге.
Центр исследований прикладной экономики (AERC) в своем обзоре скорректировал ожидания по среднегодовому курсу доллара (USD/KZT) до уровня 546,0 тенге.
Если наложить глобальный прогноз Bank of America на локальный прогноз AERC, мы получаем следующую математику на конец 2026 года.
Прогноз BofA (EUR/USD): 1,22.
Прогноз AERC (USD/KZT): 546,0.
Расчетный курс EUR/KZT: 1,22×546 = 666,12 тенге.
Это означает, что при реализации обоих сценариев (укрепление евро к доллару и ослабление тенге к доллару) курс евро может вырасти с текущих 597 до 666 тенге, то есть еще на 11,5% к концу года.
Даже при более консервативном сценарии, если пара евро/доллар останется на текущем уровне (около 1,185), а доллар вырастет до прогнозируемых 546 тенге, стоимость евро составит порядка 647 тенге.
Свой взгляд на валютную архитектуру 2026 года представил и Национальный банк РК. Согласно ожиданиям регулятора, средневзвешенный курс доллара к тенге (USD/KZT) составит 537 тенге. Это несколько оптимистичнее оценок независимых аналитиков из AERC, однако даже при таком сценарии европейская валюта продолжит оказывать давление на кошельки казахстанцев.
Пересчет кросс-курса на основе данных Нацбанка показывает: если пара EUR/USD достигнет прогнозируемой отметки 1,22 от Bank of America, то стоимость евро в Казахстане зафиксируется на уровне 655,14 тенге. В случае же сохранения текущей рыночной конъюнктуры (1,185) европейская валюта все равно обойдется покупателям не дешевле 636 тенге, что значительно выше сегодняшних котировок.