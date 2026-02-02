Пособия для семей нижегородских военнослужащих по призыву увеличены на 5,6%

В Нижегородской области с 1 февраля на 5,6% увеличены размеры двух социальных выплат для семей военнослужащих, проходящих службу по призыву. Изменения касаются единовременного пособия беременным женам и ежемесячного пособия на ребенка. Об этом сообщает Отделение СФР по Нижегородской области.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву теперь составляет 45 054,24 рубля. Право на эту выплату имеют женщины, срок беременности которых составляет не менее 180 дней, а их супруги служат в армии по призыву. Пособие также положено, если муж является курсантом первого курса военного училища или обучается на первом курсе военной кафедры.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву выросло до 19 308,96 рублей. Его могут получать мать, опекун или другой родственник (например, бабушка или дедушка), который фактически ухаживает за ребенком. Выплата также предоставляется, если отец ребенка учится на первом курсе военного вуза. Пособие выплачивается со дня рождения ребенка и до достижения им возраста трех лет, но не выходит за сроки прохождения отцом службы по призыву.
Оба пособия имеют фиксированный размер и ежегодно индексируются 1 февраля. Для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей сумма выплат увеличивается с применением районного коэффициента.
Оформить пособия можно дистанционно на портале Госуслуги, а также лично в клиентской службе Отделения Социального фонда России или в МФЦ. Более подробная информация доступна на официальном сайте СФР.