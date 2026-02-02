Пособия для семей нижегородских военнослужащих по призыву увеличены на 5,6%

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву выросло до 19 308,96 рублей. Его могут получать мать, опекун или другой родственник (например, бабушка или дедушка), который фактически ухаживает за ребенком. Выплата также предоставляется, если отец ребенка учится на первом курсе военного вуза. Пособие выплачивается со дня рождения ребенка и до достижения им возраста трех лет, но не выходит за сроки прохождения отцом службы по призыву.