В Волгограде массово закрываются кафе, магазины и аптеки

Популярный блогер и владелец одной из волгоградских кофеен прокатился по центру Волгограда, чтобы своими глазами убедиться в правдивости слуха о массовом закрытии заведений общепита в областном центре.
Первым кафе на его пути стало Lu — оно действительно пустует, подтвердил предприниматель. Не работает и «Вилла Капри» — о закрытии ресторана-сыроварни стало известно в начале января. Не принимает посетителей семейное кафе «Крутон Батон». Между двумя университетами на проспекте Ленина больше нет кафе корейской кухни «Токи».
Но закрываются не только общепиты — в центре города перестал работать бутик Mito. В Telegram-канале сообщается, что на проспекте Ленина, 6, местные модницы больше не смогут собрать стильные луки — магазин сменил формат торговли и полностью перешел на онлайн-заказы.
Не выдерживают конкуренции даже аптеки, чей товар, казалось бы, всегда востребован — в Краснооктябрьском районе закрылась та, что специализировалась на торговле травами и препаратами, изготовленными на их основе. На двери для покупателей оставили объявление: «Мы закрываемся. Навсегда. Никуда не переезжаем».
«Следующие на закрытие после малых и средних предпринимателей — торговые центры. Ведь арендаторы у них тоже в основном МСПшники», — прогнозирует владелец крафтового бара в Волгограде Вячеслав Кузьменко.
Ранее он прогнозировал массовую гибель малого и среднего бизнеса в связи с повышением налога на добавочную стоимость на 22%. В свою очередь волгоградский политик Михаил Таранцов предсказывал всеобщее обнищание в связи с ростом НДС.