В Волгограде массово закрываются кафе, магазины и аптеки

Не выдерживают конкуренции даже аптеки, чей товар, казалось бы, всегда востребован — в Краснооктябрьском районе закрылась та, что специализировалась на торговле травами и препаратами, изготовленными на их основе. На двери для покупателей оставили объявление: «Мы закрываемся. Навсегда. Никуда не переезжаем».