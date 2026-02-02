Татарстан привез виноградный эликсир и чай на выставку OMNEX в Омане

Еще один участник стенда — «Синергия Технологий», резидент индустриального парка «Химград» и участник промышленного кластера Татарстана. Компания специализируется на технологиях для разработки, ремонта и бурения нефтяных и газовых скважин. С момента основания в 2011 году решения компании были применены более чем на 150 скважинах, обеспечив рост добычи нефти и газа в среднем более чем на 60%.