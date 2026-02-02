Планы развития нижегородского метро показали на карте

В Нижнем Новгороде вновь активизировалось обсуждение строительства метро в сторону Нагорного микрорайона и Советского района. По данным Telegram-канала «Метро НН», поводом стал отказ в выделении участка на улице Генерала Ивлиева из-за его нахождения в зоне потенциальной прокладки тоннелей.
В региональном Минграде пояснили, что действующий генплан до 2030 года по-прежнему предусматривает линию через улицы Ошарскую и Ванеева до ЖК «Анкудиновский парк». Кроме того, в обновленной в конце 2024 года схеме внеуличного транспорта зафиксированы еще два стратегических направления: продление Автозаводской линии по проспекту Гагарина до Новинок и Сормовской — до ЖК «Корабли».
Сейчас основные силы метростроевцев сосредоточены на станциях «Сенная», «Площадь Свободы» и «Сормовская», ввод которых запланирован на конец 2026 года. Дальнейшая судьба веток в Верхние Печёры и Щербинки будет решаться при разработке нового генплана, который должен сменить текущий документ после 2030 года.
