Представители правительства Приморского края посетили Нововоронеж​

«Нововоронеж — город первых. На площадке Нововоронежской АЭС построены все головные энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами. Здесь впервые было реализовано и множество социальных проектов и инициатив, благодаря чему в городе создана комфортная инфраструктура, построены новые спортивные объекты. Видно, что люди очень любят свой город, а атомная станция выступает драйвером роста экономики города и региона», — отметила директор по региональной политике-директор Департамента по работе с регионами и органами государственной власти Концерна «Росэнергоатом» Светлана Чурилова.