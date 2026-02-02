В Волгограде с февраля резко подешевеют квартиры на вторичном рынке

С 1 февраля в Волгограде, как и в других регионах России, на вторичном рынке квартир ожидается снижение цен. После новогодних праздников рынок начинает оживать, но серьезного роста стоимости пока не предвидится.
Эксперты отмечают, что в начале года наблюдается традиционное сезонное затишье. В декабре и январе спрос на вторичное и загородное жилье был активным, но в основном покупатели интересовались экономичными вариантами и выходили из банковских депозитов. При этом ажиотажа по предоплатам не наблюдалось.
Резких колебаний цен ждать не стоит. Основной фактор, который будет влиять на стоимость жилья в течение года — ключевая ставка Банка России. Возможное смягчение денежно-кредитной политики может начаться не раньше второй половины года.
Вторичный рынок сейчас интересен в первую очередь покупателям с достаточными накоплениями для полной оплаты сделки или большим первоначальным взносом при ипотеке. Из-за ограниченного числа потенциальных покупателей продавцы не могут сильно повышать цены.
В ближайшие месяцы ожидается стагнация стоимости квадратного метра, а также сокращение разницы между ценой на новостройки и вторичное жилье за счет снижения средней стоимости новых квартир. Многие собственники переходят к стратегии долгосрочной аренды, чтобы сохранить доход до роста интереса к покупкам.
Сейчас на рынке выгодно эконом- и комфорт-классу, продавцы обсуждают цены, а застройщики на первичном рынке продолжают предлагать акции и скидки. Январь обычно характеризуется паузой в активности — покупатели анализируют свои финансы, а продавцы смотрят на курс доллара и ставки ЦБ.