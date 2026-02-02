В Волгограде с февраля резко подешевеют квартиры на вторичном рынке

Эксперты отмечают, что в начале года наблюдается традиционное сезонное затишье. В декабре и январе спрос на вторичное и загородное жилье был активным, но в основном покупатели интересовались экономичными вариантами и выходили из банковских депозитов. При этом ажиотажа по предоплатам не наблюдалось.