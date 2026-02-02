Автопарк Qarmet пополняют отечественные автосамосвалы

Новые автосамосвалы оснащены современными системами безопасности, включая светозвуковые сигналы и системы оповещения, видеотелеметаческое оборудование, а также аппаратуру и датчики контроля параметров эксплуатации. Это повышает уровень защищенности персонала, усиливает производственную дисциплину и снижает риски при выполнении транспортных операций. Обновленные кабины обеспечивают водителям повышенный комфорт и эргономику, что способствует снижению утомляемости и повышению производительности труда.