Автопарк Qarmet пополняют отечественные автосамосвалы

Ранее, в 2025 году, по аналогичной программе были поставлены и введены в эксплуатацию 13 единиц техники.
Новые автосамосвалы оснащены современными системами безопасности, включая светозвуковые сигналы и системы оповещения, видеотелеметаческое оборудование, а также аппаратуру и датчики контроля параметров эксплуатации. Это повышает уровень защищенности персонала, усиливает производственную дисциплину и снижает риски при выполнении транспортных операций. Обновленные кабины обеспечивают водителям повышенный комфорт и эргономику, что способствует снижению утомляемости и повышению производительности труда.
Программа направлена на повышение эффективности транспортного обеспечения на ключевых производственных участках, а также на замену изношенной техники, находящейся в эксплуатации более 15 лет. Новые самосвалы также соответствуют всем актуальным экологическим стандартам.
До конца 2026 года продолжится обновление автопарка, ожидается дальнейшая поставка новой автотранспортной техники для производства.