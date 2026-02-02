Ричмонд
Россия остается лидером на рынке легкого коммерческого транспорта Беларуси

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Российские автобренды сохранили лидерство на рынке легкого коммерческого транспорта Беларуси в 2025 году, рассказали в УП «БАА-Консалт».

Источник: Sputnik.by

В ассоциации отметили, что на три бренда — ГАЗ, LADA и УАЗ — пришлось почти 80% импорта легких грузовиков в республику, общий объем рынка превысил 4,2 тыс. единиц.

«По итогам 2025 года импорт легких грузовых автомобилей категории N1 (технически допустимая максимальная масса ТС не более 3,5 тонны) в Беларусь достиг 4261 единицы. Анализ, проведенный экспертами УП “БАА-Консалт”, демонстрирует устойчивое доминирование российских производителей в данном сегменте», — рассказали в автомобильной ассоциации.

Отмечается, что лидером рынка остается «ГАЗ», который обеспечил более половины всех поставок — 2142 единицы (50,3%). На втором месте находится LADA — 610 единиц (14,3%), а на третьем УАЗ — 598 единиц (14,0%). Кроме того, в топ-5 также вошел еще один российский бренд SOLLERS — 217 единиц (5,1%) и китайский Foton — 120 единиц (2,8%).

«Рынок легкого коммерческого транспорта продолжает демонстрировать запрос на проверенные и адаптированные к местным условиям решения. Тройка лидеров сохраняет свои позиции», — отметили в «БАА-Консалт».

В ассоциации добавили, что эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе.