Россия остается лидером на рынке легкого коммерческого транспорта Беларуси

Отмечается, что лидером рынка остается «ГАЗ», который обеспечил более половины всех поставок — 2142 единицы (50,3%). На втором месте находится LADA — 610 единиц (14,3%), а на третьем УАЗ — 598 единиц (14,0%). Кроме того, в топ-5 также вошел еще один российский бренд SOLLERS — 217 единиц (5,1%) и китайский Foton — 120 единиц (2,8%).