Россия остается лидером на рынке легкого коммерческого транспорта Беларуси

В ассоциации отметили, что на три бренда — ГАЗ, LADA и УАЗ — пришлось почти 80% импорта легких грузовиков в республику, общий объем рынка превысил 4,2 тыс. единиц.
«По итогам 2025 года импорт легких грузовых автомобилей категории N1 (технически допустимая максимальная масса ТС не более 3,5 тонны) в Беларусь достиг 4261 единицы. Анализ, проведенный экспертами УП “БАА-Консалт”, демонстрирует устойчивое доминирование российских производителей в данном сегменте», — рассказали в автомобильной ассоциации.
Отмечается, что лидером рынка остается «ГАЗ», который обеспечил более половины всех поставок — 2142 единицы (50,3%). На втором месте находится LADA — 610 единиц (14,3%), а на третьем УАЗ — 598 единиц (14,0%). Кроме того, в топ-5 также вошел еще один российский бренд SOLLERS — 217 единиц (5,1%) и китайский Foton — 120 единиц (2,8%).
«Рынок легкого коммерческого транспорта продолжает демонстрировать запрос на проверенные и адаптированные к местным условиям решения. Тройка лидеров сохраняет свои позиции», — отметили в «БАА-Консалт».
В ассоциации добавили, что эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе.