В Молдове за год снизилось количество выданных разрешений на строительство

Чисто разрешений на строительство жилых зданий сократилось как в центральной, южной, северной областях, так и в Кишиневе. Рост был зафиксирован только в Гагаузии. Авторизации на нежилые помещения также сократились в столице и в целом по стране, в то время как в Гагаузии наблюдался рост.