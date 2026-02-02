В Молдове за год снизилось количество выданных разрешений на строительство

По данным ведомства, за прошлый год было выдано 2955 разрешений на строительство, что на 9% меньше по сравнению с 2024 годом. Всего же застройщики получили 2161 разрешение на строительство жилых зданий (-5,1%) и 794 разрешения для нежилых помещений (-18,3%).
При этом в сельской местности данный показатель уменьшился на 17,1% за год, но составил 53,3% от всех выданных разрешений в 2025-м. В то же время число выданных сертификатов в городах, напротив, выросло на 2,4% и составило 46,7%.
Чисто разрешений на строительство жилых зданий сократилось как в центральной, южной, северной областях, так и в Кишиневе. Рост был зафиксирован только в Гагаузии. Авторизации на нежилые помещения также сократились в столице и в целом по стране, в то время как в Гагаузии наблюдался рост.
Отметим, что тенденция к сокращению наблюдается не первый год. В 2024 году в Молдове было выдано 3248 разрешений на строительство, что на 4,9% меньше, чем годом ранее.