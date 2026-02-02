Бразилия заинтересована в росте поставок удобрений из Беларуси

Сегодня бразильский дипломат встречался во Дворце Независимости с президентом Беларуси Александром Лукашенко, стороны обсудили перспективы дальнейшего выстраивания сотрудничества между странами. По итогам встречи с белорусским лидером посол пообщался с прессой.
«Мы хотим не только продолжить поставки белорусских калийных удобрений в нашу страну, но и нарастить их», — цитирует слова посла агентство БелТА.
По его словам, бразильское сельское хозяйство сильно нуждается в поставках удобрений, в том числе калийных, которые производит Беларусь.
«Мы знаем, что белорусские удобрения очень высокого качества. В Солигорске, по нашему мнению, производят самые лучшие для нас по качеству калийные удобрения», — сказал посол.
Дипломат также рассказал, что во время общения с президентом Беларуси они обсудили весь спектр двустороннего взаимодействия, речь шла в первую очередь о взаимовыгодном сотрудничестве в экономике, сельском хозяйстве.
По словам Клингла, речь на встрече с Лукашенко шла не только о поставках белорусской сельхозтехники бразильским аграриям, но и об открытии в стране локальных производств.
«В Беларуси производится очень качественная техника, которая очень подходит бразильским фермерам. Поэтому речь может идти не только о поставках белорусской сельскохозяйственной техники, но и о создании в Бразилии локальных производств», — сказал посол.
В Бразилию Беларусь поставляет в основном калийные и азотные удобрения, R-аппаратуру, ткани из льна, измерительные приборы. Из Бразилии Беларусь импортирует кофе, замороженную говядину, соки.