Январские платежки за ЖКУ ужаснули свердловчан: разбираемся с новыми тарифами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 января, ФедералПресс. Платежные документы за коммунальные услуги с огромными суммами в январе вызвали у свердловчан множественные вопросы и обоснованную тревогу. Общая «коммуналка» за средние по площади квартиры уверенно составила от 11−12 тысяч рублей. За ростом сумм в квитанциях стоят как сезонные факторы, так и новая система в сфере тарифообразования, которая предполагает двукратную индексацию в течение 2026 года.