Январские платежки за ЖКУ ужаснули свердловчан: разбираемся с новыми тарифами

Новая система повышения тарифов, утвержденная правительством, стартовала с начала 2026 года. С 1 января платеж за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по всей стране вырос в среднем на 1,7%. Основной причиной стало увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на 2%, которое автоматически отразилось на общей сумме квитанции.
«По сути, даже не удивлены, потому что в платежке за декабрь сумма уже перевалила за 11 тысяч рублей, платим за квартиру в сорок метров. Судя по чату в доме, реакция у соседей была более эмоциональная. Приходится пересматривать статьи расходов семейного бюджета», — пояснил екатеринбуржец Дмитрий.
Основное, наиболее значительное повышение запланировано на 1 октября 2026 года. Размер роста будет сильно различаться в зависимости от региона. В масштабах страны разброс значений составляет от 8% до 22%. Так, в Тюменской области ожидается максимальный рост до 17,2%, а в Свердловской области установленный предельный индекс повышения составляет около 10%.
«Обычно я регулирую отопление, экономлю, стараюсь убавлять. Но в январе 2026 года было реально холодно, а может, и топить стали хуже, сложно сказать. Общая квитанция “за коммуналку” составила свыше 12 тысяч рублей», — рассказала «ФедералПресс» екатеринбурженка Наталья.
Эксперты и регуляторы называют несколько ключевых причин резкого роста тарифов. В 2022—2024 годах действовал длительный мораторий на повышение платежей для населения, что привело к значительному отрыву тарифов от реальных затрат ресурсоснабжающих организаций. Сейчас проведен перерасчет тарифов, учтен прогнозируемый рост оптовых цен на газ, электроэнергию и их транспортировку.
Кроме того, как сообщают власти, средства от индексации тарифов должны быть направлены на замену труб, теплотрасс и внедрение новых систем учета. Однако уже сейчас жителям Свердловской области стоит быть готовыми к тому, что осенние платежки могут оказаться значительно «тяжелее» январских.
«ФедералПресс» сообщал, что эксперты обсуждают резкую реакцию россиян на новые платежки за коммунальные услуги.