Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Январские платежки за ЖКУ ужаснули свердловчан: разбираемся с новыми тарифами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 января, ФедералПресс. Платежные документы за коммунальные услуги с огромными суммами в январе вызвали у свердловчан множественные вопросы и обоснованную тревогу. Общая «коммуналка» за средние по площади квартиры уверенно составила от 11−12 тысяч рублей. За ростом сумм в квитанциях стоят как сезонные факторы, так и новая система в сфере тарифообразования, которая предполагает двукратную индексацию в течение 2026 года.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Новая система повышения тарифов, утвержденная правительством, стартовала с начала 2026 года. С 1 января платеж за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по всей стране вырос в среднем на 1,7%. Основной причиной стало увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на 2%, которое автоматически отразилось на общей сумме квитанции.

«По сути, даже не удивлены, потому что в платежке за декабрь сумма уже перевалила за 11 тысяч рублей, платим за квартиру в сорок метров. Судя по чату в доме, реакция у соседей была более эмоциональная. Приходится пересматривать статьи расходов семейного бюджета», — пояснил екатеринбуржец Дмитрий.

Основное, наиболее значительное повышение запланировано на 1 октября 2026 года. Размер роста будет сильно различаться в зависимости от региона. В масштабах страны разброс значений составляет от 8% до 22%. Так, в Тюменской области ожидается максимальный рост до 17,2%, а в Свердловской области установленный предельный индекс повышения составляет около 10%.

«Обычно я регулирую отопление, экономлю, стараюсь убавлять. Но в январе 2026 года было реально холодно, а может, и топить стали хуже, сложно сказать. Общая квитанция “за коммуналку” составила свыше 12 тысяч рублей», — рассказала «ФедералПресс» екатеринбурженка Наталья.

Эксперты и регуляторы называют несколько ключевых причин резкого роста тарифов. В 2022—2024 годах действовал длительный мораторий на повышение платежей для населения, что привело к значительному отрыву тарифов от реальных затрат ресурсоснабжающих организаций. Сейчас проведен перерасчет тарифов, учтен прогнозируемый рост оптовых цен на газ, электроэнергию и их транспортировку.

Кроме того, как сообщают власти, средства от индексации тарифов должны быть направлены на замену труб, теплотрасс и внедрение новых систем учета. Однако уже сейчас жителям Свердловской области стоит быть готовыми к тому, что осенние платежки могут оказаться значительно «тяжелее» январских.

«ФедералПресс» сообщал, что эксперты обсуждают резкую реакцию россиян на новые платежки за коммунальные услуги.