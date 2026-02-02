Ричмонд
Продукция со знаком «товар Союзного государства» получит приоритет на рынке

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Продукция со знаком «товар Союзного государства» получит приоритет на рынке России и Беларуси, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании совета министров Союзного государства, передает РИА Новости.

Источник: Sputnik.by

В понедельник председатель правительства России, председатель Совмина СГ Михаил Мишустин совместно с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным провел заседание Совета министров Союзного государства.

По итогам заседания Оверчук обозначил, что в ходе встречи был заслушан доклад о «товаре Союзного государства».

«Фактически мы договорились о том, что считать “товаром Союзного государства”, какие критерии применяются при определении “товара Союзного государства”. Здесь очень важно, что “товары Союзного государства” будут иметь лучшие возможности для оборота на нашем большом общем рынке наших стран», — сказал он.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов сообщил, по какому критерию планируется признавать произведенное товаром Союзного государства. Если товар производят в РФ, то в его стоимости белорусская доля не должна быть меньше 25%. То же самое, как ожидается, будет действовать в обратном порядке в Беларуси.

