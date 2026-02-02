Продукция со знаком «товар Союзного государства» получит приоритет на рынке

Ранее статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов сообщил, по какому критерию планируется признавать произведенное товаром Союзного государства. Если товар производят в РФ, то в его стоимости белорусская доля не должна быть меньше 25%. То же самое, как ожидается, будет действовать в обратном порядке в Беларуси.