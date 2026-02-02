НАРЭ предлагает снизить тариф на газ в Молдове

В НАРЭ также отметили, что рассмотрение заявки АО «Энергоком» об изменении тарифа на газ проводится в экстренном порядке и осуществляется в соответствии с принципами прозрачности принятия решений и действующей нормативно-правовой базой. Ведомство пригласило потребителей, экспертов и другие заинтересованные стороны принять участие в публичных консультациях и представить свои мнения и предложения по поводу тарифа на газ, подкрепленные доводами и расчетами.