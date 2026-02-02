НАРЭ предлагает снизить тариф на газ в Молдове

«Проект подлежит обсуждению, а затем будет рассмотрен и утвержден Советом директоров НАРЭ в соответствии с действующими правовыми процедурами», — говорится в сообщении агентства.
В НАРЭ также отметили, что рассмотрение заявки АО «Энергоком» об изменении тарифа на газ проводится в экстренном порядке и осуществляется в соответствии с принципами прозрачности принятия решений и действующей нормативно-правовой базой. Ведомство пригласило потребителей, экспертов и другие заинтересованные стороны принять участие в публичных консультациях и представить свои мнения и предложения по поводу тарифа на газ, подкрепленные доводами и расчетами.
Напомним, в конце прошлой недели «Энергоком» опубликовала расчеты, направленные компанией в НАРЭ с предложением пересмотреть тариф на природный газ для конечных потребителей. Согласно документу, компания предложила сократить цену на газ примерно на 1,5 лея. То есть с учетом НДС в размере 8% стоимость газа для населения может составить 15,259 лея за 1 кубометр. Для сравнения, нынешний тариф для бытовых потребителей составляет 16,74 лея за кубометр.
Новые тарифы в случае их утверждения вступят в силу после публикации решения НАРЭ в Официальном мониторе.