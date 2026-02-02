Проще купить квартиру в Европе, чем в Кишиневе: Молдавская столица вышла в лидеры по недоступности жилья

Кишинёв занимает второе место в Европе среди городов с самой низкой доступностью жилья, заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
По его словам, в европейских странах для покупки новой квартиры площадью около 70 квадратных метров требуется в среднем 8−10 лет работы, тогда как в Кишинёве этот срок составляет около 15 лет. Более высокая нагрузка на доходы зафиксирована лишь в Амстердаме.
«Если в Кишинёве нужно работать 15 лет за квартиру, то в Бухаресте — меньше 7 лет. В Европе дороже только в Амстердаме, в Бухаресте — дешевле», — уточнил Ионицэ.