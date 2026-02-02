Экономист Карпович назвала ювелирные украшения опасной инвестицией

В условиях рекордных цен на золото многие рассматривают покупку украшений как надёжный способ сохранить капитал. Однако экономисты предупреждают, что за блеском драгоценностей скрываются риски, превращающие эту покупку скорее в эмоциональную трату, чем в выгодное вложение.
Экономист, доцент Пермского Политеха Юлия Карпович, в беседе с URA.RU пояснила, что в современной реальности ювелирные изделия можно рассматривать лишь как инструмент для долгосрочного, от 10 лет, сохранения средств, но не для быстрого заработка. Рост спроса она связывает как со спекулятивными настроениями в поиске альтернативы девальвирующейся валюте, так и с потребительским желанием «порадовать себя», что не поддерживает ликвидность актива.
Карпович выделила несколько преимуществ таких вложений: осязаемость, независимость от биржевых колебаний, эстетическая ценность и конфиденциальность, а также отсутствие налога на прибыль при продаже. Однако ключевым минусом она назвала высокую входную стоимость. Покупатель переплачивает за работу дизайнера, бренд и розничную наценку, которая может достигать 300−500% к стоимости материалов. При продаже с этой премией приходится расставаться, так как рядовые изделия без исторической ценности оцениваются лишь по стоимости лома металла и камней.
Эксперт подчеркнула, что инвестиционный смысл имеют далеко не все украшения. К бесперспективным категориям относится бижутерия, серийные изделия масс-маркета, украшения с мелкими или синтетическими камнями, а также вышедшие из моды или повреждённые вещи. Перспективными же могут быть винтажные работы известных домов (Cartier, Tiffany, Фаберже) и изделия с крупными сертифицированными камнями.
Карпович отметила, что осмысленное инвестирование начинается с суммы от 250−500 тысяч рублей и сопровождается дополнительными расходами на страхование, оценку и безопасное хранение. По её словам, лучшим местом для покупки инвестиционных украшений являются аукционы, а худшим — сетевые бутики с их максимальной наценкой. Продать ценный лот с прибылью также лучше всего через престижный аукцион, в то время как ломбарды и скупки гарантированно принесут убыток, вернув лишь стоимость металла по заниженной цене.
