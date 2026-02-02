Экономист Карпович назвала ювелирные украшения опасной инвестицией

Карпович отметила, что осмысленное инвестирование начинается с суммы от 250−500 тысяч рублей и сопровождается дополнительными расходами на страхование, оценку и безопасное хранение. По её словам, лучшим местом для покупки инвестиционных украшений являются аукционы, а худшим — сетевые бутики с их максимальной наценкой. Продать ценный лот с прибылью также лучше всего через престижный аукцион, в то время как ломбарды и скупки гарантированно принесут убыток, вернув лишь стоимость металла по заниженной цене.