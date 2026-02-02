Эксперт Соболев спрогнозировал движение курса рубля на этой неделе

Российский рубль сохранит сильные позиции на фоне монетарных факторов, но продолжит колебаться в пределах 74,50−79,50 за доллар на текущей неделе. Об этом «Известиям» рассказал эксперт Спартак Соболев.
По его прогнозу, диапазон колебаний для евро составит 88−93 рубля, для юаня — 10,70−11,40 рубля. Соболев отметил, что восстановление доллара на мировом рынке сдерживает его укрепление. Рынок будет следить за геополитической обстановкой и готовиться к февральскому заседанию ЦБ по ключевой ставке.
В феврале основные мировые валюты могут частично отыграть январское падение по отношению к рублю, заявил в беседе с РИАМО эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер. Главными факторами возможного укрепления иностранных валют он назвал вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ 13 февраля, ожидаемый рост импорта и сокращение продаж валюты по бюджетному правилу. По его оценке, евро может укрепиться к отметке 95 рублей, при этом его динамика может запаздывать из-за перекупленности на глобальном рынке.
