Эксперт Соболев спрогнозировал движение курса рубля на этой неделе

В феврале основные мировые валюты могут частично отыграть январское падение по отношению к рублю, заявил в беседе с РИАМО эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер. Главными факторами возможного укрепления иностранных валют он назвал вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ 13 февраля, ожидаемый рост импорта и сокращение продаж валюты по бюджетному правилу. По его оценке, евро может укрепиться к отметке 95 рублей, при этом его динамика может запаздывать из-за перекупленности на глобальном рынке.