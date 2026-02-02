Глава МНС сказал, как просто налоговая выявляет скрытые доходы и кого первым проверяет

«Когда, например, стоматологический кабинет, где работают, допустим, 9 стоматологов целый день, анализируется возможность записи, времени практически для посещения нет, но при этом в день пробивается всего лишь 15 чеков. Когда уже за оперативными мероприятиями назначаются контрольные мероприятия, там, значит, сокрытых доходов на миллионы рублей. Если мы возьмем сферу такси, то у нас есть случаи, по которым возбуждаются уголовные дела, потому что это уже более серьезные нарушения организованные, там по 3, по 4, по 5 миллионов начисления. Это в рамках одного лица».