Глава МНС сказал, как просто налоговая выявляет скрытые доходы и кого первым проверяет

Министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко сказал в эфире телеканала СТВ, как просто налоговая выявляет скрытые доходы и кого первым проверяет.
«Мы, вообще-то, знаем, к кому идти», — заметил министр.
Работают же налоговые органы по анализу имеющихся данных, потому вопросы возникают к плательщику, у которого с вероятностью до 100% могут быть нарушения. Дмитрий Кийко привел примеры налогового мониторинга в медицине и пассажирских перевозках:
«Когда, например, стоматологический кабинет, где работают, допустим, 9 стоматологов целый день, анализируется возможность записи, времени практически для посещения нет, но при этом в день пробивается всего лишь 15 чеков. Когда уже за оперативными мероприятиями назначаются контрольные мероприятия, там, значит, сокрытых доходов на миллионы рублей. Если мы возьмем сферу такси, то у нас есть случаи, по которым возбуждаются уголовные дела, потому что это уже более серьезные нарушения организованные, там по 3, по 4, по 5 миллионов начисления. Это в рамках одного лица».
Министр говорит, что до 70 — 80 тысяч плательщиков налоговики отрабатывают, применяя свои возможности в рамках камерального контроля через уведомления:
«Налоговый орган уведомляет плательщика о том, что он заметил его рискованное поведение. Обозначает рамки риска и предлагает добровольно скорректировать налоговые обязательства. Либо представить пояснения».
Если белорус представит необходимые сведения, вопросы к нему снимаются. Также ответственность не наступит, если плательщик предоставляет уточненную налоговую декларацию.
Среди контрольных мероприятий Дмитрий Кийко назвал оперативные проверки, включая выездные, которые затрагивают порядка 1000 субъектов в год.
«К сожалению, у которых нарушения устанавливаются более организованного порядка. Здесь мы можем говорить уже об умышленности. В принципе, по результатам таких мероприятий порядка 150 миллионов рублей ежегодно мы доначисляем налогов к уплате дополнительно. И приблизительный эквивалент сокрытых выручки, доходов порядка 150 миллионов рублей», — сказал министр.
А около 70 — 80 миллионов, по словам главы МНС, плательщики добровольно доначисляют, например, исправляя ошибки.
