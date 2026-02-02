Налоговая установила, что около 4500 минчан зарабатывают свыше 200 000 рублей в год

Начальник Инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский сообщил, что около 4500 жителей столицы Беларуси зарабатывают свыше 200 000 рублей в год и платят налог на сверхдоход в 25%. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
Более 98% работающих белорусов платят подоходный налог в 13%. Но с 2024 года был введен налог на сверхдоход от 200 000 рублей в год. В таком случае ставка подоходного составляла уже 25%. Налог по ней за 2024-й заплатило порядка 8 тысяч человек. Что касается Минска, то Андрей Соболевский во время оперативного совещания в Мингорисполкоме сообщил:
— Налог на сверхдоходы в 2025-м уплатили в столице около 4500 человек.
Добавим, что президент Беларуси установил, что с 2026-го ставка налога в 25% будет действовать для тех, кто заработал за год до 350 000 рублей. А ставка 30% коснется сверхвысоких доходов от 600 тысяч рублей в год.
Данные за налоговый год-2026 будут лишь в начале 2027-го.
