Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 3 февраля

В Национальном банке изменили валютные курсы на 3 февраля, вторник. Так, стали ощутимо выше курс доллара и курс евро, а курс российского рубля, наоборот, понизился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на вторник, 3 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8690 белорусского рубля, 1 евро — 3,4041 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7348 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на понедельник, 2 февраля, курс евро и курс доллара стали выше, а курс российского рубля понизился во вторник, 3 февраля. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0359 белрубля, курс евро увеличился на 0,0310 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0181 белрубля.
