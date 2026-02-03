Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск объявил об объединении его корпораций SpaceX и xAI

Маск: SpaceX приобрела xAI, корпорации объединятся в результате сделки.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX приобрела другую его компанию xAI, сообщил сам предприниматель.

«SpaceX приобрела xAI для создания самого амбициозного, вертикально интегрированного инновационного двигателя инноваций на Земле (и за ее пределами) с искусственным интеллектом, ракетами, космическим интернетом, прямой связью с мобильными устройствами и ведущей в мире платформой для информации в режиме реального времени и свободы слова», — говорится в заявлении Маска, опубликованном на сайте SpaceX.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что SpaceX и xAI ведут переговоры о слиянии, могут объявить о сделке уже на текущей неделе.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше