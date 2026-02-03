Маск объединил компании xAI и SpaceX

Отмечается, что разработка ИИ требует большого количества электроэнергии, однако на Земле недостаточно ресурсов, чтобы в полной мере ее обеспечить без вреда для окружающей среды. Подобное слияние двух компаний позволит в будущем разместить центры обработки данных ИИ в космосе и использовать для их работы солнечную энергию.