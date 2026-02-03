Архимед и экспорт в Китай: что будет с электричеством в 2026 году

Отсюда возникает логичный вопрос: а зачем на Дальнем Востоке строят столько электростанций? Чтобы помочь обычным гражданам, развить регион или же вернуться на «бездонный» китайский рынок? Думается, что в складывающейся ситуации определенного ответа не смогут дать даже специалисты. Понятно, что проекты задумывались не вчера и разработаны на перспективу, ну кто же вот мог предположить, что вдруг к текущему году сложится такая неоднозначная ситуация с экспортом энергии в Китай? Прогностика, как показывает практика, не самая сильная сторона отечественных госмонополий и отраслевых министерств. Пока же дефицит электроэнергии в Приморье составляет около 500 МВт, а вот запланированные стройки АЭС и ГАЭС выведут на рынок еще 2,6 ГВт, что в 5 раз превышает дефицит. Куда это все будут девать? Попытаются обрушить цены на китайском рынке? Вопрос пока открытый.