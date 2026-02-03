Архимед и экспорт в Китай: что будет с электричеством в 2026 году

На самом деле кардинально исправить ситуацию обещают только к 2030 году, а наступивший 2026-й явно не станет прорывным. К такому не очень утешительному выводу можно прийти, даже бегло изучив обновленный вариант государственной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае». Будет ли свет и где его искать, разбиралось ИА DEITA.RU.
Салют вместо света.
Первое отключение электроэнергии в Приморском крае произошло в новогоднюю ночь в самом сердце краевой столицы — на Первой речке. Как сообщали местные издания, причиной энергетики назвали попадание салюта в ЛЭП. Подачу электроэнергии восстановили быстро. Второе массовое отключение произошло во Владивостоке уже на следующий день, 2 января, правда, уже в районе Второй речки, без света осталось 40 домов. Подачу электроэнергии также оперативно восстановили.
А что же за пределами краевого центра? Масштабные отключения электроэнергии сразу в трех муниципалитетах произошли 10 января, когда на регион обрушился снежный циклон. Традиционно без света остались пригород Владивостока, несколько поселков Надеждинского и Хасанского округов. О начале проверки сразу же заявили в краевой прокуратуре.
«В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что вечером 10 января 2026 года произошло аварийное отключение электроснабжения. Надзорное ведомство поставило на контроль проведение аварийно-восстановительных работ», — сообщили в телеграм-канале ведомства.
Итоги 2025.
Интересно, что в конце прошлого года министр энергетики Приморья Елена Шиш подчеркивала, что все проводимые работы «направлены на повышение надёжности электроснабжения».
«Я могу даже сказать, что надёжность электроснабжения на следующий [2026] год будет гораздо выше, учитывая, что в конце этого года будет введён самый значимый, самый крупный объект на территории не только Приморского края — Дальнего Востока. Это подстанция “Варяг” напряжением 500 киловольт и строительство линии Приморская ГРЭС — “Варяг” напряжением 500 киловольт», — цитирует ее слова официальный сайт правительства Приморья.
Также на сайте можно найти релизы о замене опор ЛЭП, введении в эксплуатацию новых трансформаторов, увеличении мощности ТЭЦ и множестве других позитивных реконструкций и модернизаций за прошедший год. Реализуются же эти планы по нескольким программам, в том числе упомянутой выше «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае», в которой четко прописано: «Основным приоритетом государственной политики в области энергетики является опережающее развитие энергетической инфраструктуры, преодоление дефицита энергетических мощностей (в генерации электрической энергии и сетевом хозяйстве), технологическое обновление энергетического комплекса на территории региона».
Так когда же наступит прорыв?
Согласно документу, опубликованному на сайте регионального правительства, основные мероприятия по развитию энергетики — это создание электрозарядной инфраструктуры и популяризация электрического транспорта, благоустройство 36 улиц в 2023 году (речь об освещении) и технологическое присоединение к электрическим сетям двух подстанций в г. Находка по ул. Советская и ул. Пляжная в рамках мастер-плана.
Также в списке разработка 1 схемы внешнего электроснабжения принимающих устройств потребителей электрической энергии проекта «Курорт Приморья». Основной упор же сделан на время подключения абонентов, и если верить написанному, то подключают объекты в два раза быстрее плана — за 44 дня, а не 90.
Получается, что сама по себе государственная программа не предусматривает модернизацию или реконструкцию электросетей и подстанций. Не исключено, что эта работа отдана на откуп электросетевым компаниям. Кстати, они также бодро отчитываются о проведенной реконструкции/модернизации за прошедшие годы. Называют огромные суммы инвестиций. Правда, любая непогода или пиковые нагрузки низвергают приморцев в «темные времена».
Правительственный АЭС/ГАЭС.
Про дефицит электроэнергии в регионе знают даже в самых высоких кабинетах России. Премьер-министр Михаил Мишустин год назад подписал Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Согласно ей, в Приморье планируют построить первый энергоблок АЭС мощностью 1000 МВт к 2033 году, второй к 2036 году. В соседнем Хабаровском крае АЭС планируют построить к 40-м годам XXI века, общая мощность составит 1800 МВт.
Однако не АЭСом единым правительство планирует победить дефицит электроэнергии в Приморье. В этом же документе прописано строительство гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в устье реки Раздольное. Общая мощность должна будет составить 600 МВт. Построить ее планируют к 2034 году. Работать она будет на архимедовой силе, где вода будет крутить лопасти. Предполагается, что их строительство дешевле плотин ГЭС, а самая мощная в России Загорская ГАЭС выдает 1200 МВт.
При этом если точное место ГАЭС прописано, то место будущей АЭС все еще неизвестно. Вначале обещали построить в окрестностях ЗАТО Фокино, но в конце 2025 года уже мэр Уссурийска Евгений Корж заявил, что АЭС построят на территории его городского округа. Реализация планов позволит Приморью дополнительно вырабатывать 2600 МВт, что в теории спасет регион от дефицита. А может быть, даже край перестанет весь вырубаться от электроэнергии при аварийных отключениях на линии 500 кВ между Приморским и Хабаровским краем. За последние полтора года таких отключений случилось уже два.
Все уйдет в Китай?
При этом вопрос дефицита электроэнергии уже давно вышел за пределы Приморского края. Так, с начала года стало известно, что электроэнергии на Дальнем Востоке не хватает уже не только населению и бизнесу, но и для экспорта. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале политолог Илья Гращенков. Вначале он напомнил, что Китай отказался импорта российской электроэнергии.
«Формальная причина, озвученная источниками, выглядит сугубо экономической: экспортная цена впервые превысила внутренние китайские тарифы, сделав закупку невыгодной для Пекина. Однако за этим, казалось бы, рядовым рыночным эпизодом скрывается куда более важный и символичный рубеж», — уверен политолог.
Заключенный в 2012 году контракт предполагал поставки излишков генерации дальневосточных ГЭС. Правда, в последние годы энергосистема Дальнего Востока столкнулась с опережающим ростом внутреннего потребления и нарастающим дефицитом мощностей. Потому сначала экспортные объемы стали уходить на собственные нужды, что, по мнению политолога, фактически и поставило на паузу поставку электроэнергии в Китай.
«Остановка поставок электроэнергии — это не признак охлаждения отношений, а трезвый сигнал: электричества, мощностей и идей для сложной кооперации не хватает теперь в первую очередь нам самим. И ответ на этот вызов определит не только энергобаланс Дальнего Востока, но и будущий характер всего азиатского вектора российской политики», — считает политолог, добавляя, что разворот на Восток не может произойти без энергии и ресурсов. Сама же энергосистема Китая превышает дальневосточную в десятки раз.
Точно для людей?
Отсюда возникает логичный вопрос: а зачем на Дальнем Востоке строят столько электростанций? Чтобы помочь обычным гражданам, развить регион или же вернуться на «бездонный» китайский рынок? Думается, что в складывающейся ситуации определенного ответа не смогут дать даже специалисты. Понятно, что проекты задумывались не вчера и разработаны на перспективу, ну кто же вот мог предположить, что вдруг к текущему году сложится такая неоднозначная ситуация с экспортом энергии в Китай? Прогностика, как показывает практика, не самая сильная сторона отечественных госмонополий и отраслевых министерств. Пока же дефицит электроэнергии в Приморье составляет около 500 МВт, а вот запланированные стройки АЭС и ГАЭС выведут на рынок еще 2,6 ГВт, что в 5 раз превышает дефицит. Куда это все будут девать? Попытаются обрушить цены на китайском рынке? Вопрос пока открытый.
При этом также не стоит забывать, что в выше упомянутой государственной программе четко прописано, что на 2021 год фактический износ коммунальной инфраструктуры составляет 48,8%, что точно соответствует плану 2021 года. Правда, осенью 2025 года правительство добавило в программу новую цель: «Развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей Приморского края в объеме 19642 млн кВт⋅ч к 2030 году». Но какие задачи будут выполнены для реализации этой цели, не указано.