Аэропорт Владивостока рассматривает возможность нового направления на Китай

Стоит ожидать, что рейсы между Владивостоком и Сямынем в случае их запуска будет выполнять китайский авиаперевозчик, интереса у российских авиакомпаний к этому направлению нет. Увы, но ожидать большого пассажиропотока на этом направлении не приходится даже в случае адекватной ценовой политики китайских операторов.