Аэропорт Владивостока рассматривает возможность нового направления на Китай

Аэропорт Владивостока продолжает осваивать китайское направление, на которое и так приходится большая часть зарубежных рейсов. В перспективе ожидается запуск прямого авиасообщения с портовым городом Сямынь (Xiamen, провинция Фуцзянь на юго-востоке КНР). В этом городе ведется строительство нового международного аэропорта Сянъань пропускной способностью около 45 млн пассажиров в год (у Владивостока — 3,5 млн), сообщает ИА PrimaMedia.
АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) и группа компаний Xiamen Iport Group Co. Ltd., управляющая четырьмя аэропортами в Китае, заключили соглашение о стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба приморского аэропорта.
Делегация МАВ в ходе визита в Китай в январе посетила строящийся аэропорт Сямыня, который планируется ввести в эксплуатацию в конце 2026 года, провела переговоры с авиакомпаниями и представителями туристического бизнеса.
В настоящее время прямых рейсов между Владивостоком и городами провинции Фуцзянь нет.
«Сямынь привлекает миллионы туристов ежегодно благодаря своему уникальному сочетанию природы, истории и современной инфраструктуры», — отметил генеральный директор АО «МАВ» Денис Чмутов.
Сегодня единственным аэропортом Сямыня является международный аэропорт Гаоци, расположенный в десяти километрах от центра города. Этот аэропорт является транзитным узлом авиакомпании Xiamen Air (Сямыньские авиалинии), вошедшей в историю как первая частная авиакомпания Китая.
Стоит ожидать, что рейсы между Владивостоком и Сямынем в случае их запуска будет выполнять китайский авиаперевозчик, интереса у российских авиакомпаний к этому направлению нет. Увы, но ожидать большого пассажиропотока на этом направлении не приходится даже в случае адекватной ценовой политики китайских операторов.
Аэропорт Владивостока в 2025 году обслужил 451 тысячу пассажиров на китайском направлении, что на 67% больше исторического максимума, ранее зафиксированного в 2019 году. В настоящее время в Поднебесную доступны рейсы по 11 направлениям.
Олег КЛИМЕНКО.